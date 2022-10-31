Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы наблюдаем скорую демифологизацию РФ. И это уже неотвратимый процесс. У Эрдогана в следующем году президентские выборы. Ему нужно сохранить власть и показать, что он реальный игрок. Эрдогану нужно показать, что он способен договариваться с Путиным так, чтобы тот держал свое слово. То есть Эрдоган заинтересован в зерновом соглашении не меньше Украины, а даже больше", - пояснил Магда.

По словам политолога, ООН тоже заинтересована в зерновом соглашении.

"В рамках зернового соглашения Украине удалось вывезти около 10 млн тонн зерна. Это большая цифра, но по сравнению с аналогичным объемом в прошлом году - это в четыре раза меньше. Россия не может быть цивилизованным государством", - добавил Магда.

29 октября Россия объявила об "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что российский агрессор решил сорвать "зерновое соглашение" еще в сентябре

Джо Байден заявил, что в мире усилится голод из-за решения России заблокировать зерновое соглашение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия по экспорту зерна из украинских портов, несмотря на заявление России о выходе из соглашения

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