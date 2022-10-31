Эрдоган заинтересован в зерновом соглашении даже больше, чем Украина, – политолог Магда
Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Россия стремительно теряет образ мощного государства
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы наблюдаем скорую демифологизацию РФ. И это уже неотвратимый процесс. У Эрдогана в следующем году президентские выборы. Ему нужно сохранить власть и показать, что он реальный игрок. Эрдогану нужно показать, что он способен договариваться с Путиным так, чтобы тот держал свое слово. То есть Эрдоган заинтересован в зерновом соглашении не меньше Украины, а даже больше", - пояснил Магда.
По словам политолога, ООН тоже заинтересована в зерновом соглашении.
"В рамках зернового соглашения Украине удалось вывезти около 10 млн тонн зерна. Это большая цифра, но по сравнению с аналогичным объемом в прошлом году - это в четыре раза меньше. Россия не может быть цивилизованным государством", - добавил Магда.
- 29 октября Россия объявила об "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что российский агрессор решил сорвать "зерновое соглашение" еще в сентябре
- Джо Байден заявил, что в мире усилится голод из-за решения России заблокировать зерновое соглашение.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия по экспорту зерна из украинских портов, несмотря на заявление России о выходе из соглашения
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.31
- Актуальное
- Важное