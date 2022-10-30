Эрдоган взбешен срывом зернового соглашения, - спикер Одесской ОВА Братчук
Представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что президент Турции Эрдоган остался очень недоволен тем, что Россия вышла из зернового соглашения
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Несколько дней назад мы говорили, что более 170 судов, экспортировавших зерно из Украины, застряли в проливе Босфор. Главной причиной стала инспекция из РФ, которая проверяет суда именно в проливе Босфор. Началось с того, что они не являлись на инспекцию, или задерживали процесс проверки. К примеру, одно из судов, экспортировавшее зерно в Алжир, было в пути 25 суток, 14 из них простояли в Босфоре", - пояснил Братчук.
Представитель начальника Одесской ОВА считает, что россияне готовились заранее сорвать зерновое соглашение.
"Россияне что-то придумывают по поводу Севастополя, чтобы сорвать зерновое соглашение. Кстати, от зернового коридора до Севастополя 220 км. Мы прекрасно понимаем, что россияне готовились к тому, чтобы сорвать соглашение и заблокировать зерновой коридор. Сейчас следует наблюдать за тем, как отреагирует Турция . Поскольку по нашим данным президент Турции Эрдоган очень взбешен тем, что россияне сорвали зерновое соглашение", - добавил он.
- Российская сторона в субботу, 29 октября 2022 года, объявила о "приостановлении" действия взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное