Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Несколько дней назад мы говорили, что более 170 судов, экспортировавших зерно из Украины, застряли в проливе Босфор. Главной причиной стала инспекция из РФ, которая проверяет суда именно в проливе Босфор. Началось с того, что они не являлись на инспекцию, или задерживали процесс проверки. К примеру, одно из судов, экспортировавшее зерно в Алжир, было в пути 25 суток, 14 из них простояли в Босфоре", - пояснил Братчук.

Представитель начальника Одесской ОВА считает, что россияне готовились заранее сорвать зерновое соглашение.

"Россияне что-то придумывают по поводу Севастополя, чтобы сорвать зерновое соглашение. Кстати, от зернового коридора до Севастополя 220 км. Мы прекрасно понимаем, что россияне готовились к тому, чтобы сорвать соглашение и заблокировать зерновой коридор. Сейчас следует наблюдать за тем, как отреагирует Турция . Поскольку по нашим данным президент Турции Эрдоган очень взбешен тем, что россияне сорвали зерновое соглашение", - добавил он.

Российская сторона в субботу, 29 октября 2022 года, объявила о "приостановлении" действия взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb