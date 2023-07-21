Об этом пишет "Анадолу".

Он отметил, что Анкара продолжает контакты с Москвой по этому вопросу, в том числе на уровне МИД.

Эрдоган подчеркнул, что планирует обсудить с Путиным "зерновое соглашение" во время его визита в Турцию в августе.

По словам президента Турции, Запад со своей стороны должен учесть ожидания российской стороны по этому вопросу.

"Прекращение Черноморской зерновой инициативы будет иметь целый ряд негативных последствий, в том числе рост мировых цен на продовольствие, голод и новая волна миграции. Мы продолжим брать на себя инициативу, чтобы предотвратить подобное стечение обстоятельств", - заявил Эрдоган.

Он верит, что переговоры с Путиным помогут обеспечить продление "зернового соглашения".

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.