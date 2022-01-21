Эрдоган выразил надежду на скорейшую встречу Зеленского с Путиным лицом к лицу в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен организовать встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина как можно скорее, чтобы поспособствовать мирному урегулированию отношений ситуации на украинско-российской границе
Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Сальвадора Наибом Букеле, передает Укринформ .
"Мы надеемся как можно быстрее устроить встречу лицом к лицу господина Владимира Путина и Владимира Зеленского. Мы придаем большое значение как визиту господина Владимира Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. В начале следующего месяца совершу визит в Украину", - заметил Реджеп Тайип Эрдоган.
Он подчеркнул, что Турция стремится к миру в Украине.
"Мы не считаем нынешнее развитие событий между Россией и Украиной верным. Атмосфера войны в регионе огорчает нас как страну, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Мы хотим мира в регионе, ситуация не должна ухудшаться", - сообщил президент Турции.
- Как сообщалось ранее, Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий".
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