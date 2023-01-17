Об этом сообщаетРадио Свобода .

По словам Эрдогана, Швеция и Финляндия должны выдать Анкаре до 130 террористов, прежде чем турецкий парламент одобрит их заявки на вступление в НАТО.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в комментарии Anadolu заявил, что Анкара требует от Швеции и Финляндии выполнения обещаний по борьбе с терроризмом.

"В июне прошлого года на полях саммита НАТО в Мадриде мы подписали со Швецией и Финляндией трехсторонний меморандум, предусматривающий отказ от поддержки террористических организаций и отмену эмбарго на экспорт оборонной продукции. Мы ожидаем от двух стран конкретных шагов в этом направлении, особенно по противодействию проявлениям терроризма", - сказал Акар.

Он добавил, что Турция не будет игнорировать действия "террористов" в скандинавских странах и внимательно отслеживает процессы.

"Мы решительно осуждаем действия сторонников террористов PKK/YPG (Рабочей партии Курдистана и Национальной армии Сирийского Курдистана - ред.) в Стокгольме и призываем власти Швеции к немедленным шагам в этом направлении", - отметил Акар.

3 ноября 2022 года Турция заявила , что Швеция и Финляндия еще недостаточно сделали в рамках соглашения с НАТО.

8 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна не может выполнить все условия , выдвигаемые Турцией для вступления в НАТО.

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