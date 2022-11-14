Эрдоган выдвигает тему переговоров Украины с РФ, чтобы предстать глобальным игроком перед турецкими избирателями, - Портников
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган знает, что сейчас переговоры Украины и РФ невозможны, но делает вид глобального игрока перед турецкими избирателями
Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.
По словам Виталия Портникова, Реджеп Тайип Эрдоган понимает, что сейчас никаких переговоров между Украиной и РФ быть не может, но стремится поддерживать образ человека, который находится между враждующими сторонами.
"Реджепу Тайипу Эрдогану выгодно получать деньги от российских олигархов и чиновников, быть в особом положении. Ему не хочется с Путиным ссориться, но его интересы – это не интересы Путина. Во многих моментах он с ним просто соперничает: Сирия, Центральная Азия, Украина, потому что вопрос Крыма для Эрдогана – внутриполитически принципиальный. Поэтому он все время выдвигает лозунг переговоров, чтобы турецкий избиратель увидел, что его президент – глобальный игрок", - подчеркнул журналист.
- 11 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что делает все возможное, чтобы война в Украине завершилась мирным договором .
- 12 ноября Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал очередные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу мирных переговоров.
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