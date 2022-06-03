Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"По поводу новостей о том, что Турция покупает у РФ краденое украинское зерно, я возможно скажу очень циничную вещь, но именно поэтому Эрдоган и ставит себя на роль переговорщика между Украиной и Россией. Эрдоган является одним из последних политиков, максимально прагматично подходящий к внешней политики Он заказывает российские ЗРК С-400 и при этом делает заказ американских истребителей F-35.Эрдоган несколько лет назад встречался с Путиным и подписывал соглашение о новых туристических маршрутах, а через неделю Турция сбивает российский штурмовик, пролетавший над их страной в сторону Сирии", – объяснил Краев.

Краев подчеркнул, что Турция не ведет против Украины какую-либо своеобразную политику. По словам эксперта, Турция ведет себя так повсюду на международной арене.

"Турция на внешней арене обращается со всеми странами так же как и с Украиной. Это их внешняя политика. Она основана на противоположных нарративах. Эрдоган всегда вел постоянную двойную игру. Турция делает это с мощным внутренним пониманием. Пониманием того, нужно ли это им. Даже та помощь, которую нам оказывала Турция с 2015 года, была с четким пониманием выгоды для них.На тот момент Эрдоган был увлечен идеей пантюркизма и ему нужно было показать успех.Успех в помощи развитию тюркских народов.И это лучше всего можно было сделать в Крыму ", – добавил Краев.

В Турции заявили о возможности увезти украинское зерно. 20 миллионов тонн зерна будут доступны миру благодаря командному центру в Стамбуле.

А 26 мая страна заявила, что договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна.

3 июня посол Украины в Турции сообщил о причастности страны к сбыту краденого российскими военными украинского зерна и обратился за помощью в расследовании к турецким властям и Интерполу.

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