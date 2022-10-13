Эрдоган во время встречи с Путиным призвал "прекратить кровопролитие в Украине"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал "прекратить кровопролитие в Украине" во время саммита в Казахстане, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин
Об этом сообщает CNN .
"Каждый из нас ощущает региональные и глобальные последствия войны в Украине... Несмотря на эти трудности, наш приоритет - как можно скорее прекратить кровопролитие", - сказал президент Турции.
Эрдоган и Путин проведут двустороннюю встречу в рамках проходящего в Астане саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
- 13 октября во время встречи на саммите в Астане Эрдоган обсудит с Путиным предложения Турции по украинско-российским переговорам.
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