Эрдоган во Львове будет говорить с Зеленским об укреплении механизма экспорта зерна из Украины и дипломатическом завершении войны
Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским планирует рассмотреть шаги по прекращению войны "дипломатическим путем"
Об этом сообщается в заявлении на сайте президента Турции.
В ходе переговоров во Львове Эрдоган и Зеленский планируют обсудить все аспекты турецко-украинских отношений.
"Также, в рамках визита, планируется проведение трехстороннего саммита при участии президента Владимира Зеленского и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, в ходе которого будут рассмотрены потенциальные шаги, направленные на все более активную поддержку деятельности механизма, сформированного для экспорта украинского зерна на мировые. рынки и на прекращение войны между Украиной и Россией с помощью дипломатических средств", - пишут в турецком заявлении.
- 16 августа стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш на этой неделе прибудет во Львов и Одессу, встретится с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Таипом Эрдоганом .
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