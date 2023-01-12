Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

По его словам, Эрдоган 13 и 14 января поговорит с Путиным и Зеленским о создании гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Этот коридор предполагает вывоз украинских солдат на лечение в Турцию.

11 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Анкаре обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возвращение из плена РФ украинцев.

Ранее в Турции заявили о поддержке "формулы мира" Зеленского, включающей 10 шагов, в том числе выход на границы 1991 года и выплату Россией репараций.

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