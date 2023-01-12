Эрдоган в ближайшие дни планирует обсудить с Путиным и Зеленским открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной
Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет в ближайшие два дня обсудить с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским открытие гуманитарного коридора
Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
По его словам, Эрдоган 13 и 14 января поговорит с Путиным и Зеленским о создании гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Этот коридор предполагает вывоз украинских солдат на лечение в Турцию.
- 11 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Анкаре обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возвращение из плена РФ украинцев.
- Ранее в Турции заявили о поддержке "формулы мира" Зеленского, включающей 10 шагов, в том числе выход на границы 1991 года и выплату Россией репараций.
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