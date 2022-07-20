Об этом сообщает bbc .

Инцидент произошел 19 июля во время встречи президентов РФ и Турции в Тегеране. На видео, которое обнародовала администрация Эрдогана, видно, как Путин в одиночку вынужден ждать турецкого лидера.

"Заставить себя ждать переговоров в политике считается знаком неуважения. Президент России часто задерживается, но здесь ему пришлось почти минуту ждать", - отметили в bbc.

19 июля в Тегеране состоялась встреча лидеров Ирана, Турции и России, на которой, среди прочего, обсуждались экспорт зерна, Сирия и Украина.

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