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Эрдоган унизил Путина во время встречи в Тегеране

20 июля, 2022 среда
14:23
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заставил российского диктатора Владимира Путина ждать около минуты перед встречей в Тегеране

Об этом сообщает bbc .

Инцидент произошел 19 июля во время встречи президентов РФ и Турции в Тегеране. На видео, которое обнародовала администрация Эрдогана, видно, как Путин в одиночку вынужден ждать турецкого лидера.

"Заставить себя ждать переговоров в политике считается знаком неуважения. Президент России часто задерживается, но здесь ему пришлось почти минуту ждать", - отметили в bbc.

  • 19 июля в Тегеране состоялась встреча лидеров Ирана, Турции и России, на которой, среди прочего, обсуждались экспорт зерна, Сирия и Украина.

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Россия
Владимир Путин
Турция
Иран
Реджеп Эрдоган
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