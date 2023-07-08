Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все
Об этом лидер Турции заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает Эспрессо.TV.
"Украина заслуживает членства в НАТО", - сказал Эрдоган.
В то же время, он в очередной раз призвал закончить войну РФ против Украины за столом переговоров.
"От наступления справедливого мира, никто не проиграет. Мы будем прилагать усилия, чтобы справедливый мир был достигнут за столом переговоров", - отметил Эрдоган.
Он добавил, что уверенно смотреть в будущее ему помогает борьба крымскотатарского народа за свою свободу.
"Уверенно смотреть в будущем помогает то, что наши братья крымские татары борются за свободу", - сказал Эрдоган и подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины еще с момента незаконной аннексии РФ Крыма в 2014 году.
Что известно о визите Зеленского в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию и встретился с лидером страны Реджепом Таипом Эрдоганом.
По словам Зеленского, переговоры с Эрдоганом были посвящены координации позиций по Формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности, зерновой инициативе, восстановлению Украины, оборонным контрактам.
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