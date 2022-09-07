Об этом говорилось на совместной пресс-конференции двух лидеров, состоявшихся сегодня, 7 сентября, информирует Anadolu Agency.

"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России, так будет и дальше. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы свидетельствуют, что война не скоро закончится", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что не согласен с подходами Запада по ситуации в Украине.

"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада. Потому что есть действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, Запад отправляет в Украину залежавшиеся оружие и металлолом", - сказал президент.

Эрдоган отметил, что до тех пор, пока будет проходить курс на провоцирование военных действий, результативность мирных инициатив минимальна.

"Можете ли вы сказать, что сейчас побеждает одна из сторон? Нет! У этой войны нет победителей, но очень много проигравших. Гибнет большое количество людей, а говорить о финансовой стороне вообще не уместно", - подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции также привлек внимание к реакции Москвы, перекрывшей газоснабжение стран Запада.

"Россия прекратила поставки газа, а цены в Европе взлетели. Сейчас (в европейских странах) повсеместно ищут пути преодоления зимнего сезона. Почему же вы раньше не думали об этом? Ведь в руках России важный ресурс. Сейчас же анализируют резервы газохранилищ", - сказал он. Эрдоган.

Отметим, что Эрдоган начал балканское турне 6 сентября. Первой страной в рамках визита были Босния и Герцеговина. В Сараево Эрдоган встретился с главой Президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем. Встреча в узком формате, закрытом для печати, состоялась сразу после церемонии официальной встречи турецкого лидера. Администрация Эрдогана сообщила, что Турция готова предоставить Боснии и Герцеговине любую возможную помощь в преодолении внутриполитических конфликтов.

Затем турецкий президент вылетел в Сербию. Там встретил его президент Александр Вучич. Кроме того, в планах Эрдогана визит в Хорватию.

Напомним, накануне визита, 3 сентября, глава МИД уверил , что Турция поможет обеспечить потребности Балкан в газе этой зимой. На этом рынке она готова потеснить Россию.

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