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Эрдоган трижды в неделю играет в баскетбол
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 3 октября 2021 года, выложил в социальные сети видео с баскетбольной тренировки
Об этом передает Еспресо.TV .
"Очень важно заниматься спортом для здоровья. Я стараюсь заниматься спортом три дня в неделю. Движение - это благо", - подчеркнул он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл в баскетбол со своими советниками и министрами.
Реджеп Тайип Эрдоган с молодого возраста увлекается спортом. В 14 лет он был капитаном школьной команды, одноклассники звали его Имам Беккенбауэр - в честь известного немецкого спортсмена Франца Бекенбауэра. С 1969 по 1980 годы Эрдоган выступал за различные футбольные клубы Стамбула.
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