Эрдоган трижды в неделю играет в баскетбол

Об этом передает Еспресо.TV .



"Очень важно заниматься спортом для здоровья. Я стараюсь заниматься спортом три дня в неделю. Движение - это благо", - подчеркнул он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл в баскетбол со своими советниками и министрами.Реджеп Тайип Эрдоган с молодого возраста увлекается спортом. В 14 лет он был капитаном школьной команды, одноклассники звали его Имам Беккенбауэр - в честь известного немецкого спортсмена Франца Бекенбауэра. С 1969 по 1980 годы Эрдоган выступал за различные футбольные клубы Стамбула.