Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Эрдоган связал ратификацию вступления Швеции в НАТО с предоставлением США F-16

Эрдоган связал ратификацию вступления Швеции в НАТО с предоставлением США F-16

26 сентября, 2023 вторник
15:12
Мир

Парламент Турции выполнит свое обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байдена откроет путь к продаже истребителей F-16 Анкаре

Об этом заявил во вторник, 26 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами по возвращении из азербайджанского эксклава Нахичевань, Эрдоган сказал, что министр иностранных дел Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.

По словам Эрдогана, администрация США связывает продажу истребителей F-16 Турции с ратификации Анкарой шведской заявки.

"Если они (США) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. У Турецкого парламента будет решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", – сказал он.

Анкара пригласила истребители F-16 и комплекты по их модернизации в октябре 2021 года. Соглашение стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать в себя продажу 40 истребителей, а также модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС. Государственный департамент неофициально уведомил Конгресс о потенциальной продаже.

  • В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
  • После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
  • 14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.
  • 5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.
  • 9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.
  • 10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.

Швеция
Турция
Реджеп Эрдоган
НАТО
Читайте также:
Ізмаїл, Одеська область, наслідки атаки шахедів
26 сентября, 2023 вторник
Ночная атака РФ: есть попадание в припортовую инфраструктуру в Одесской области, объекты в Черкасской и Николаевской областях, пострадали 2 человека
Автор Юрий Мартынович
25 сентября, 2023 понедельник
Ложь в TikTok представляет угрозу на выборах в Словакии, в Канаде скандал из-за овации украинскому ветерану. Акценты мировых СМИ 25 сентября
25 сентября, 2023 понедельник
ВСУ изгнали проникших на Харьковщину диверсантов и начали возводить укрепления возле границы
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.55
    Покупка 37.55
    Продажа 38.27
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.09
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
26 сентября
16:29
"Мать не реагировала": задержан житель Днепропетровщины, который насиловал своих троих детей
16:26
Эксклюзив
Из-за больших потерь россияне увеличивают количество госпиталей на ВОТ, - экс-заммэра Херсона
16:17
В партии Шольца заявили, что Украина вряд ли присоединится к ЕС до 2029 года: названа причина
16:15
Эксклюзив
Враг пытается закрывать дыры: в Третьей штурмовой бригаде рассказали о резервах РФ в районе Бахмута
16:03
Украина может воспользоваться некоторыми преимуществами членства еще до вступления в ЕС, - Мецола
16:02
Путин предложил Лукашенко развивать авиацию и производить "кукурузники"
15:59
Постановка на военный учет не равна мобилизации: в Минздраве рассказали, какие изменения ждут военнообязанных женщин-медиков с 1 октября
15:52
Без света семь населенных пунктов: дрон СБУ сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области
15:42
Минобороны РФ обнародовало видео с якобы живым командующим Черноморским флотом, ССО уточняют данные по ликвидации
15:37
Роберта Мецола
Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться уже в декабре, - глава Европарламента
15:33
Сопротивление: враг готовит "эвакуацию" некоторых жителей Горловки в Россию
15:24
Из-за радиационных правил: Apple прислала Франции обновление для iPhone 12
15:16
Лента "Довбуш" собрала более 50 млн грн в украинском прокате
15:00
деоккупация Крыма
Так называемый совет министров оккупированного Крыма перевели на дистанционку, - движение АТЕШ
14:53
"Следующий гол - победный": вышел трейлер нового фильма Тайки Вайтити
14:43
Эксклюзив
Важнее даже, чем F-16 и ATACMS: боец ВСУ рассказал, что может решить финал войны
14:35
В Лубенском районе Полтавщины прогремел взрыв на магистральном газопроводе
14:34
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:33
OPINION
О бюджете культуры на 2024 год
14:32
Военнообязанных, незаконно выехавших за границу, привлекут к ответственности по возвращении – ДПСУ
14:25
Обновлено
Наращивание собственного производства вооружения: Зеленский провел заседание Ставки
14:24
HIMARS "приняла участие" в совещании офицеров РФ: в Херсонской области ликвидирован штаб оккупантов, - СМИ
14:10
Укрзализныця и Фонд Баффета запустили первый в мире Food Train
14:00
Национальный художественный музей в Киеве возобновляет работу: там состоится кинопоказ и выставка
13:54
Обновлено
РФ держит в Черном море 6 кораблей, среди них 2 ракетоносителя
13:42
От баллистических ракет до танков: Южная Корея провела масштабный военный парад
13:35
хакер
Хакеры из "Киберсопротивления" получили доступ к российскому приложению для военных "Репей"
13:30
Американская корпорация General Dynamics рассматривает возможность производства БМП ASCOD совместно с "Украинской бронетехникой"
13:30
Евросоюз назвал соцсеть X Маска крупнейшим источником российской дезинформации
13:19
Обзор
Враг за сутки атаковал 11 областей: 9 человек погибли, 18 ранены
13:12
Польские эксперты считают, что в Пшеводуве упала ракета украинской ПВО, - Rzeczpospolita
13:11
WhatsApp
С октября WhatsApp не будет поддерживать устройства со старыми версиями Android
13:09
Обновлено
Ночная атака РФ: есть попадание в припортовую инфраструктуру в Одесской области, объекты в Черкасской и Николаевской областях, пострадали 2 человека
13:02
Зеленский подписал законопроект о возобновлении отчетности политических партий
12:58
Обновлено
Россияне обстреляли Херсон и Берислав: ранены 4 человека
12:47
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что в ближайшие дни вернется на войну против Украины
12:44
Эстония поддержала продолжение временной защиты для украинцев
12:36
Полиция Киевщины разоблачила схему продажи военным автомобилей, которые привозили из-за границы как гуманитарку
12:27
Передавал врагу схемы железнодорожных маршрутов грузовых эшелонов и данные об энергообъектах: СБУ разоблачила жителя Черниговщины
12:26
ПриватБанк
ПриватБанк изменил стоимость отправки для SWIFT-переводов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV