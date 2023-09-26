Эрдоган связал ратификацию вступления Швеции в НАТО с предоставлением США F-16

Об этом заявил во вторник, 26 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами по возвращении из азербайджанского эксклава Нахичевань, Эрдоган сказал, что министр иностранных дел Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.

По словам Эрдогана, администрация США связывает продажу истребителей F-16 Турции с ратификации Анкарой шведской заявки.

"Если они (США) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. У Турецкого парламента будет решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", – сказал он.

Анкара пригласила истребители F-16 и комплекты по их модернизации в октябре 2021 года. Соглашение стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать в себя продажу 40 истребителей, а также модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС. Государственный департамент неофициально уведомил Конгресс о потенциальной продаже.