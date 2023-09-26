Эрдоган связал ратификацию вступления Швеции в НАТО с предоставлением США F-16
Парламент Турции выполнит свое обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байдена откроет путь к продаже истребителей F-16 Анкаре
Об этом заявил во вторник, 26 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.
Выступая перед журналистами по возвращении из азербайджанского эксклава Нахичевань, Эрдоган сказал, что министр иностранных дел Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.
По словам Эрдогана, администрация США связывает продажу истребителей F-16 Турции с ратификации Анкарой шведской заявки.
"Если они (США) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. У Турецкого парламента будет решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", – сказал он.
Анкара пригласила истребители F-16 и комплекты по их модернизации в октябре 2021 года. Соглашение стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать в себя продажу 40 истребителей, а также модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС. Государственный департамент неофициально уведомил Конгресс о потенциальной продаже.
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