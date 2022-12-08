Об этом сообщает Bloomberg.

Высокопоставленные чиновники сообщили изданию, что 9 декабря в Анкаре состоятся переговоры между Турцией и представителями РФ по скидке в 25% на российский газ.

Соглашение с Россией может ослабить давление на лиру, одну из самых слабых мировых валют за последний год. А также помочь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители перед выборами, которые состоятся в 2023 году. Так он может увеличить свою популярность во время, когда Европа переживает энергетический кризис.

"Турция хочет, чтобы скидка применялась к платежам в 2023 году и некоторым предварительным, осуществленным в 2022 году", - информировали официальные лица на условиях анонимности.

Напомним, ранее "Медуза" сообщала , что Россия готова покинуть территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа через Украину.

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