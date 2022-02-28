Эрдоган созывает правительство Турции по поводу полномасштабного нападения РФ на Украину

Об этом пишет Hürriyet.



На заседании правительства будут говорить о дипломатическом движении Турции в контексте российско-украинской войны, предложении ее посредничества между РФ и Украиной и возможных сценариях прекращения огня. Реджеп Тайип Эрдоган расскажет правительству о переговорах, которые Турция ведет с Украиной и Россией для прекращения войны. Также отмечено, что конфликты, дестабилизирующие регион, необходимо прекращать и разрешать дипломатическим путем.



Кроме того, обсудят отключение РФ от SWIFT, действия страны для своих граждан, проживающих в Украине. Реджеп Тайип Эрдоган вместе с правительством оценят шаги, необходимые для гуманитарной помощи.



После встречи турецкий президент выступит с речью.

Напомним, ранее Турция совместно с Азербайджаном предложила организовать переговоры Украины с РФ.

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