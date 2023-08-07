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Эрдоган созвал заседание правительства для обсуждения "зернового соглашения"

7 августа, 2023 понедельник
13:10
Экономика

В понедельник, 7 августа, состоится заседание правительства Турции при председательстве президента страны. В повестке дня, в частности, вопросы зерновой инициативы, а также возможный визит Путина к концу этого месяца

Об этом сообщает Hürriyet.

"Будет обсуждаться ход российско-украинской войны, дипломатические контакты Турции для прекращения войны и Черноморская зерновая инициатива, из которой Россия вышла в одностороннем порядке. В этом контексте будут пересмотрены стратегии, придерживаемые Турцией, чтобы "зерновой коридор" заработал снова", - проинформировало издание.

В частности, говорится, что речь также пойдет о возможном визите Путина в конце августа.

"Кроме того, будет оценен возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании турецкого правительства речь пойдет о членстве Швеции в НАТО, отношениях между ЕС и Турцией, региональных и двусторонних дипломатических отношениях. А также об экономической ситуации в стране, противодействии инфляции, привлечении иностранных инвестиций, преодолении последствий землетрясений, борьбе с терроризмом, нелегальной миграцию и других вопросах.

Также, согласно информации на сайте президентской администрации, заседание начнется в 15.00 в президентском дворце в Анкаре.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Президент России Владимир Путин сообщил , что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.

30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы "Ангел Господень" в Ватикане обратился с призывом к российской стороне возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Впоследствии президент Владимир Зеленский сказал , что считает важным призыв Папы Римского к России.

В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.

2 августа США заявили , что располагают информацией о том, что Россия заинтересована в возобновлении переговоров по соглашению, которое обеспечивало безопасный черноморский экспорт зерна. Также в Эрдогане сообщили о договоренности с Путиным о визите в Турцию, где, в частности, будет обсуждаться продление "зернового соглашения".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

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