Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что этот "исторический шаг" принят в ходе встречи Эрдогана и премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

"Рад сообщить, что после встречи, которую я организовал с президентом Эрдоганом и Ульфом Кристерссоном, Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции Великой национальной ассамблее как можно быстрее и обеспечить его ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех членов Альянса сильнее и обеспечивает большую безопасность". , – говорится в сообщении.