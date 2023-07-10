Эрдоган согласился подать на ратификацию в парламент Турции протокол о присоединении Швеции к НАТО
В понедельник, 10 июля, стало известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее подать в парламент Турции протокол о присоединении Швеции к НАТО
Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что этот "исторический шаг" принят в ходе встречи Эрдогана и премьера Швеции Ульфа Кристерссона.
"Рад сообщить, что после встречи, которую я организовал с президентом Эрдоганом и Ульфом Кристерссоном, Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции Великой национальной ассамблее как можно быстрее и обеспечить его ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех членов Альянса сильнее и обеспечивает большую безопасность". , – говорится в сообщении.
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