Эрдоган согласился платить за российский газ частично в рублях, - росСМИ
5 августа на переговорах Путин вместе с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях
Об этом информирует российское РБК со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.
"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, открывающий новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", – заявил Новак.
Вице-премьер заявил, что во время переговоров с Эрдоганом страны достигли "очень важных решений, выводящих экономические отношения на новый уровень". Новак анонсировал "договоренности" в финансовой и банковской сферах. Кроме того, обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".
- 5 августа в Сочи завершились переговоры Эрдогана и Путина.
- Президент России на переговорах с лидером Турции обратится за помощью в обходе западных санкций.
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