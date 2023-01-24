Эрдоган собирает Совбез Турции, где среди прочего будет обсуждать долгосрочное перемирие между Украиной и РФ
Президент Турции Реджеп Эрдоган 25 января проведет первое в этом году заседание Совбеза страны. Среди прочего участники обсудят завершение войны в Украине
Об этом сообщает Anadolu.
"На повестке дня обсуждений участников заседания в президентском комплексе в Анкаре значатся стратегические вопросы региональной и национальной безопасности", - отмечает издание.
На заседании Совбеза рассмотрят ситуацию в Иране, Сирии и т.д.
"Обсуждаемым вопросом станет и тема Украины, в том числе "зернового коридора". Участники заседания обсудят мирные посреднические инициативы Анкары, а также вопросы снабжения гуманитарной помощью и достижения долгосрочного прекращения огня в Украине", - пишет СМИ.
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