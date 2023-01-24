Об этом сообщает Anadolu.

"На повестке дня обсуждений участников заседания в президентском комплексе в Анкаре значатся стратегические вопросы региональной и национальной безопасности", - отмечает издание.

На заседании Совбеза рассмотрят ситуацию в Иране, Сирии и т.д.

"Обсуждаемым вопросом станет и тема Украины, в том числе "зернового коридора". Участники заседания обсудят мирные посреднические инициативы Анкары, а также вопросы снабжения гуманитарной помощью и достижения долгосрочного прекращения огня в Украине", - пишет СМИ.

На днях Украина призвала международных партнеров помочь наладить работу "зернового коридора", который блокирует Россия.

В преддверии Нового года Мининфраструктуры сообщало, что из-за действий России в Босфоре образовалась очередь из более 90 судов.

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