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Эрдоган собирает Совбез Турции, где среди прочего будет обсуждать долгосрочное перемирие между Украиной и РФ

24 января, 2023 вторник
18:23
Мир

Президент Турции Реджеп Эрдоган 25 января проведет первое в этом году заседание Совбеза страны. Среди прочего участники обсудят завершение войны в Украине

Об этом сообщает Anadolu.

"На повестке дня обсуждений участников заседания в президентском комплексе в Анкаре значатся стратегические вопросы региональной и национальной безопасности", - отмечает издание.

На заседании Совбеза рассмотрят ситуацию в Иране, Сирии и т.д.

"Обсуждаемым вопросом станет и тема Украины, в том числе "зернового коридора". Участники заседания обсудят мирные посреднические инициативы Анкары, а также вопросы снабжения гуманитарной помощью и достижения долгосрочного прекращения огня в Украине", - пишет СМИ.

  • На днях Украина призвала международных партнеров помочь наладить работу "зернового коридора", который блокирует Россия.
  • В преддверии Нового года Мининфраструктуры сообщало, что из-за действий России в Босфоре образовалась очередь из более 90 судов.

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Новости
Украина
Турция
война с Россией
Реджеп Эрдоган
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