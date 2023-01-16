Об этом сообщает Anadolu.

Соответствующее предложение Эрдоган высказал 16 января во время телефонного разговора с Путиным.

В управлении связей администрации президента Турции заявили, что "стороны обсудили процессы, связанные с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной".

Отмечается, что Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары к содействию и посредничеству на пути к обеспечению долгосрочного мира между Россией и Украиной.

В отчете Кремля о телефонном разговоре также отмечается, что Путин и Эрдоган подняли вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, "в первую очередь ранеными".

Кроме этого, они обсудили темы "зернового коридора" и поставки аммиака.

13 октября 2022 года Эрдоган, во время саммита в Казахстане, на котором присутствовал Путин, призвал "прекратить кровопролитие в Украине".

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