Эрдоган снова предложил Путину посредничество в достижении мира между РФ и Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил российскому диктатору Владимиру Путину посредничество в переговорах с Украиной
Об этом сообщает Anadolu.
Соответствующее предложение Эрдоган высказал 16 января во время телефонного разговора с Путиным.
В управлении связей администрации президента Турции заявили, что "стороны обсудили процессы, связанные с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной".
Отмечается, что Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары к содействию и посредничеству на пути к обеспечению долгосрочного мира между Россией и Украиной.
В отчете Кремля о телефонном разговоре также отмечается, что Путин и Эрдоган подняли вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, "в первую очередь ранеными".
Кроме этого, они обсудили темы "зернового коридора" и поставки аммиака.
- 13 октября 2022 года Эрдоган, во время саммита в Казахстане, на котором присутствовал Путин, призвал "прекратить кровопролитие в Украине".
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