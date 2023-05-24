Эрдоган сказал, почему не вводит санкции против России

Об этом он сказал во время выступления на митинге в провинции Сивас, передает Anadolu.

Эрдоган отметил, что поддерживает с российским диктатором Владимиром Путиным "хорошие отношения". Таким образом, он отреагировал на заявление его главного оппонента на президентских выборах Кемаля Киличдароглу о том, что тот намерен в случае победы на выборах присоединиться к западным санкциям против РФ и руководителя Кремля.

"Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уходите на отдых. В мире так не делают политику", - сказал Эрдоган.

Поэтому, в случае своего переизбрания на должность главы государства, Реджеп Тайип Эрдоган не будет вводить санкции против РФ. По его словам, Турция поддерживает и будет поддерживать контакты со всеми странами мира лучше. Кроме того, благодаря этому фактору Анкара может являться посредником между РФ и Украиной.

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"Ведь это вот так с Америкой, Россией и всеми странами мероприятия... Если Турция является посредником в российско-украинской войне, то это не обычное событие. Если Турция возит черноморское зерно по всему миру", - пояснил он свою позицию.