Эрдоган считает "нереалистичным" нападение России на Украину

Об этом сообщает Daily Sabah.



По мнению Эрдогана, для того чтобы Россия решилась на нападение, ей необходимо учитывать политическую ситуацию в мире и внутри своего государства.



Он считает, что Россия и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.



"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину... Кроме того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию по всему миру и свою собственную ситуацию", - сказал Эрдоган.



Он также отметил необходимость обсуждения этого вопроса с президентом России Владимиром Путиным.

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