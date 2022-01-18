Эрдоган считает "нереалистичным" нападение России на Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что новое вторжение России в Украину нереалистично
Об этом сообщает Daily Sabah.
По мнению Эрдогана, для того чтобы Россия решилась на нападение, ей необходимо учитывать политическую ситуацию в мире и внутри своего государства.
Он считает, что Россия и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.
"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину... Кроме того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию по всему миру и свою собственную ситуацию", - сказал Эрдоган.
Он также отметил необходимость обсуждения этого вопроса с президентом России Владимиром Путиным.
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