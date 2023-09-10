Через Турцию проходило немало подсанкционных товаров и, похоже, это будет и дальше, только по другим схемам. Во многих сферах – от энергетики до туризма они обречены договариваться, ведь других вариантов у них немного. Однако относительно так называемой "зерновой договоренности" Путин и дальше будет поднимать ставки.

И дело не только в больших объёмах своего зерна. Для Кремля еда – это будущие энергоносители. Зависимость от российских нефти и газа будет постепенно снижаться из-за "зеленой" революции и борьбы с изменениями климата. А еда потребуется всегда, сотни миллионов людей не представляют себе трапезы без хлеба.

Построить новую удавку — новую систему зависимостей — одна из ключевых задач для российского руководства, возможно даже номер один.

За продление "зерновой договоренности" Кремль хочет получить целый ряд публичных и непубличных уступок, прежде всего, вернуть всю систему услуг для своего экспорта аграрной продукции и удобрений — от снятия SWIFT ограничений с Россельхозбанка до возобновления всех страховых и транспортных услуг.

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Причем Москва и сейчас может производить платежи через Газпромбанк, не находящийся под санкциями, но желающая начать разрушение всей системы санкционного давления. Новая система зависимостей предназначена не только для незападных стран — посмотрите, как растет импорт удобрений в той же Германии, где дешевый газ теперь отсутствует, но часть удобрений это и есть "сухой газ". Если нельзя экспортировать "обычный" газ, то почему бы не перейти на удобрения, это даже лучше. Это далеко не полный список российских условий и их принятие или непринятие будет означать фактически продолжение или изменение стратегии Запада в отношении РФ. Поэтому при всем уважении к Эрдогану ожидать, что именно он решит этот вопрос, плохо. Да и для Путина, хорошо разбирающегося в геополитике, нужно было "накачать" президента Турции для разговоров на саммите Двадцатки в конце этой недели в Индии. Хочется верить, что это ему не удалось и тезисы об африканских переворотах из-за нехватки зерна не сработают. Но турецко-африканская коалиция в Индии может получить новых участников, и это не последняя серия.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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