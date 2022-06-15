Эрдоган рассказал Столтенбергу, при каких условиях Турция пустит Финляндию и Швецию в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу требования, предъявляемые Анкарой перед Финляндией и Швецией для разблокирования их вступления в Альянс
Об этом сообщает Anadolu.
Их Эрдоган повторил в разговоре со Столтенбергом. Он отметил необходимость принятия Хельсинки и Стокгольмом шагов по устранению опасений Турции в сфере безопасности.
По словам Эрдогана, продвижение в процессе вступления Швеции и Финляндии в НАТО невозможно без "практических шагов по устранению беспокойства Анкары и письменных обязательств по пересмотру обеими странами подходов в борьбе с терроризмом и оборонно-промышленного сотрудничества".
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 24 мая Турция назвала условием для снятия блокирования вступления обеих стран в НАТО отказ от поддержки Курдистана.
- 8 июня турецкие СМИ обнародовали полный список требований Анкары для разблокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
- 12 июня Финляндия заявила, что не планирует вступать в НАТО отдельно от Швеции , если Турция будет блокировать вступление.
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