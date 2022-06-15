Об этом сообщает Anadolu.

Их Эрдоган повторил в разговоре со Столтенбергом. Он отметил необходимость принятия Хельсинки и Стокгольмом шагов по устранению опасений Турции в сфере безопасности.

По словам Эрдогана, продвижение в процессе вступления Швеции и Финляндии в НАТО невозможно без "практических шагов по устранению беспокойства Анкары и письменных обязательств по пересмотру обеими странами подходов в борьбе с терроризмом и оборонно-промышленного сотрудничества".

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