Эрдоган рассказал о результатах обсуждения с Путиным зернового соглашения

Об этом Эрдоган написал в Twitter.

"Одним из вопросов, на котором мы сосредоточились, была активизация Черноморской инициативы. В этом контексте, консультируясь с ООН, мы подготовили новый пакет предложений, предполагающий значительный прогресс. Как Турция, я верю, что мы достигнем решения, отвечающего ожиданиям, короткое время", - написал Эрдоган.

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Кроме того, Эрдоган заявил о планах усиливать экономическое сотрудничество Турции с РФ.

"Мы хотим и дальше усиливать наше многомерное сотрудничество, особенно в торговле, энергетике, сельском хозяйстве, туризме, экономике и финансах. В прошлом году объем нашей двусторонней торговли достиг примерно $69 млрд. Мы делаем твердые шаги к нашей цели в $100 млрд. За первые 7 месяцев этого года в нашу страну приехало 3,5 млн российских туристов. Я считаю, что в течение оставшегося периода эта цифра еще вырастет", - написал Эрдоган.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что после встречи с Путиным Эрдоган проведет разговор с Владимиром Зеленским.

Путин, в свою очередь, заявил, что РФ "готова рассмотреть возможность реанимировать зерновое соглашение, а также обвинил Запад в его блокировании.

Что известно о встречах Эрдогана и Путина

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках черноморской инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в июле.

9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерновое соглашение без Украины.

20 августа стало известно, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь разрыв зернового соглашения может привести к глобальным последствиям, а цена на зерно в мире поднялась на 15%.

29 августа в партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи.

31 августа в Москве, накануне встречи Эрдогана и Путина, встретились главы МИД Турции и РФ. Они обсудили зерновое соглашение и пути достижения мира в Украине.

3 сентября стало известно, что одной из тем обсуждения Эрдогана и Путина станет обмен пленными.