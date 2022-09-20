Об этом Эрдоган заявил в интервью американскому телеканалу PBS .

По словам президента Турции, несмотря на требования к Путину вернуть Крым, ни одного шага в этом направлении сделано не было.

"С 2014 года мы говорили об этом с моим дорогим другом Путиным, и вот что мы от него требовали: мы просили его вернуть Крым законным владельцам. Они являются и нашими соотечественниками. Мы сказали им, что если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар. Но, к сожалению, с тех пор там не было сделано ни одного шага в этом направлении", - сказал Эрдоган.

20 сентября Эрдоган объявил, что при посредничестве Турции Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных.

Эрдоган также заявил, что вторжению России в Украину нет никакого оправдания , а о прекращении войны следует договариваться за столом переговоров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb