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Главная Мир Эрдоган рассказал, что Путин "проявлял интерес" к строительству завода "Байрактар" в России

Эрдоган рассказал, что Путин "проявлял интерес" к строительству завода "Байрактар" в России

26 июля, 2022 вторник
22:31
Мир Bayraktar Байрактар

Владимир Путин ищет пути, как получить легендарные беспилотники

Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на съезде "Партии справедливости и развития", сообщает ВВС, со ссылкой на турецкую редакцию телеканала CNN.

Эрдоган в своем выступлении сначала попросил соратников донести до избирателей, что Турция сыграла огромную роль в создании "зернового коридора", а затем заговорил о вооружении.

В частности, он сказал, что Путин проявляет интерес к сделке и даже строительству завода по производству беспилотников Baykar.

Других подробностей Эрдоган не привел. Известно, что 5 августа он намерен посетить Москву.

Компания Baykar при этом занимает проукраинскую позицию, ее гендиректор Халук Байрактар 19 июля говорил, что не будет поставлять беспилотников в Россию.

  • 24 июля стало известно, что в Польше собрали 100% средств на Bayraktar для Украины – 22,5 млн злотых (около 5 млн долларов).
  • 23 июня Фонд Притулы взялся собрать 500 млн грн на три байрактора. Украинцы за три дня собрали средства на 4 байрактора. Целью было собрать на три аппарата через неделю. 27 июня производитель беспилотников заявил , что отдаст бесплатно байракторы, на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства.
  • Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска. Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая.

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Владимир Путин
Реджеп Эрдоган
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