Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и призвал его встретиться с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова призвал российского диктатора Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле
Об этом сообщает Anadolu .
В управлении связей администрации президента Турции проинформировали, что во время состоявшегося 26 апреля разговора Эрдоган вновь предложил идею проведения встречи президентов РФ и Украины, как "важного этапа стамбульского переговорного процесса". Он заверил, что Анкара готова и дальше "вносить посильный вклад в обеспечение долгосрочного мира между РФ и Украиной".
Также Эрдоган в беседе с Путиным заявил, что "сохранение положительной настройки на мир между РФ и Украиной, наметившееся во время переговоров в Стамбуле", отвечает интересам всех сторон.
Кроме этого, Эрдоган подчеркнул важность прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий.
- 19 апреля Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Турция приложит усилия для прекращения боевых действий в Украине и достижения мира.
- 23 апреля Эрдоган назвал продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины.
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