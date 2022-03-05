Эрдоган проведет разговор с Путиным – попытается остановить войну
Спикер Реджепа Тайпа Эрдогана заявил, что президент Турции проведет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 6 марта
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
"Все наши усилия направлены на то, чтобы остановить эту войну. В этом контексте у нашего президента очень интенсивный дипломатический трафик. Мы продолжаем наши призывы ко всем сторонам, особенно к российской стороне, прекратить эти атаки и сесть за стол переговоров", - заявил спикер. Эрдоган Ибрагим Калин.
Он отметил, что Анкара готова сделать все возможное, чтобы остановить войну на Украине.
"Наш главный принцип здесь, конечно, защита территориальной целостности и суверенитета Украины, ее политического единства в рамках международного права. Телефонные переговоры продолжаются, сегодня президент поговорит с премьер-министром Канады, а завтра с Путиным", – добавил Калин.
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