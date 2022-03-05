Эрдоган проведет разговор с Путиным – попытается остановить войну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Все наши усилия направлены на то, чтобы остановить эту войну. В этом контексте у нашего президента очень интенсивный дипломатический трафик. Мы продолжаем наши призывы ко всем сторонам, особенно к российской стороне, прекратить эти атаки и сесть за стол переговоров", - заявил спикер. Эрдоган Ибрагим Калин.

Он отметил, что Анкара готова сделать все возможное, чтобы остановить войну на Украине.

"Наш главный принцип здесь, конечно, защита территориальной целостности и суверенитета Украины, ее политического единства в рамках международного права. Телефонные переговоры продолжаются, сегодня президент поговорит с премьер-министром Канады, а завтра с Путиным", – добавил Калин.

