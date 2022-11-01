Об этом сообщает Anadolu .

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, в ближайшие дни Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он отметил, что среди прочего речь пойдет об экспорте зерна из украинских портов.

Эрдоган выступил с такой инициативой после того, как Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения". Чавушоглу не уточнил, когда президент Турции будет разговаривать с Путиным и Зеленским.

29 октября Россия заявила , что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в Севастопольской бухте.

Украина, ООН и Турция заверили, что, несмотря на позицию РФ, "зерновое соглашение" остается в силе .

1 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и заявил о важности продолжения экспорта зерна из украинских портов.

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