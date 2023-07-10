Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Официальная Москва сказала, что дальше будут вести сотрудничество с Турцией и готовят визит Путина на двусторонний саммит с Эрдоганом. Очевидно, Эрдоган прощупывает, насколько слаб Путин, какие шаги дальше уже можно делать. Президент Турции устанавливает новые правила игры, формирует свое политическое поле боя. Он меняет свое позиционирование от слабого Эрдогана, который был перед первым туром выборов в Турции и нуждался в помощи Путина. А сейчас мы видим слабого Путина, которому нужна поддержка Эрдогана", - сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Сергей Данилов отметил, что у Эрдогана есть больше возможностей для маневра и для осуществления таких неожиданных шагов.

Битва за Азовсталь и возвращение из плена командиров

Битва за Азовсталь – боевые действия, продолжавшиеся с 18 марта по 20 мая 2022 года на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" и на прилегающей территории, и происходили в рамках боев за Мариуполь во время российского вторжения в Украину. Героическая оборона Мариуполя продолжалась 86 дней. Находясь в полном окружении, защитники города из состава полка "Азов", подразделения 36 бригады морской пехоты Украины, полицейские, пограничники и другие подразделения давали отпор значительно превосходящим силам противника.

Большинство находившихся на Азовстале военных встали на защиту города еще в 2014 году, когда пришлось впервые освобождать Мариуполь от оккупантов.

Город оказался в блокаде с первых дней полномасштабного вторжения в РФ. Тогда в подземелье Азовстали оказались тысячи людей, среди которых были гражданские, медики и почти 3 тысячи украинских бойцов из разных подразделений, включая нацгвардейцев, пограничников, десантников, работников СБУ и "азовцев".

На 11 мая гражданских на Азовстали не осталось – их удалось эвакуировать. Однако там все еще находились тысячи военных, в том числе и тяжелораненых. Все они держались до последнего. 19 мая минобороны РФ сообщило, что с 16 мая из завода вышли 1730 украинских военных, 80 – ранены.

Азовсталь стал очагом сопротивления в ответ на российскую агрессию против Украины. Он снискал славу символа непокорности украинских военных. С начала боев за Мариуполь на заводе скрывалось большое количество людей. Защитники делились с ними едой, на средства собственных жизней искали специальное детское питание и помогали во время эвакуации. Так, 6 мая в результате российских обстрелов погибли 3 военных и 6 были ранены. Они помогали вывести гражданских в целях дальнейшей эвакуации.

После боев за Мариуполь в российском плену оказались более 2,5 тысяч украинских бойцов с завода "Азовсталь". Об этом в июне 2022 года сообщал президент Владимир Зеленский.

28 июля 2022 года на территории исправительной колонии № 120 в Оленовке, где удерживали защитников Азовстали, российские кафиры совершили массовое убийство пленных, в результате которого погибли 53 бойца полка "Азов", еще 130 получили ранения.

21 сентября 2022 г. в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, среди них были защитники Азовстали.

Операция по освобождению пленных содержала три составляющие – обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

Пятерых украинских командиров – Сергея Волынского, Святослава Паламара, Дениса Прокопенко, Олега Хоменко, Дениса Шлегу, руководивших обороной Азовстали – обменяли на 55 российских пленных. Зеленский тогда же сообщил, что освобожденные из российского плена командиры до конца войны будут находиться в Турции под протекцией президента Реджепа Таипа Эрдогана.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил , что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азова", а договорились только за 5.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал , что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находились в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждались в помощи.

В сентябре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые тогда находились в Турции. Сообщалось, что они проходили медицинское освидетельствование, проводилась тщательная проверка их состояния.

По состоянию на июнь 2023 года в плену находились около 700 бойцов бригады "Азов".

7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленевка Донецкой области.

8 июля 2023 года в Украину вернулись из Турции командиры из Азовстали, находившиеся там после российского плена: Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Командир "Азова" Денис Прокопенко (позывной "Редис") и заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь (позывной "Калина") по возвращении из Турции сообщили, что намерены вернуться на фронт.