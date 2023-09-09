Эрдоган призывает лидеров G20 удовлетворить некоторые требования России по зерновому соглашению
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просит нескольких лидеров G20 выполнить некоторые требования России по возобновлению зернового соглашения
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех турецких чиновников, знакомых с переговорами.
По словам турецких чиновников, Эрдоган пытается провести закрытые встречи с лидерами во время саммита G20 в Нью-Дели в эти выходные.
"Хотя усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, принятие Эрдоганом требований России подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается во время своей балансировки после вторжения Москвы в Украину", - пишет издание.
Турция просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продовольствия и удобрений и возобновить подключение Москвы к системе SWIFT для международных платежей.
"Турция говорит своим коллегам, что способ возобновить соглашение заключается в ослаблении некоторых санкций, которые, как утверждает Москва, препятствуют импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запчасти, заявили турецкие чиновники", - добавили в сообщении.
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.
25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили "зерновое соглашение". Фидан заявил , что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.
4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина передала Турции предложение о продолжении работы "зернового коридора" без участия России, но окончательного ответа пока не получила.
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