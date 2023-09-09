Эрдоган призывает лидеров G20 удовлетворить некоторые требования России по зерновому соглашению

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех турецких чиновников, знакомых с переговорами.

По словам турецких чиновников, Эрдоган пытается провести закрытые встречи с лидерами во время саммита G20 в Нью-Дели в эти выходные.

"Хотя усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, принятие Эрдоганом требований России подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается во время своей балансировки после вторжения Москвы в Украину", - пишет издание.

Турция просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продовольствия и удобрений и возобновить подключение Москвы к системе SWIFT для международных платежей.

"Турция говорит своим коллегам, что способ возобновить соглашение заключается в ослаблении некоторых санкций, которые, как утверждает Москва, препятствуют импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запчасти, заявили турецкие чиновники", - добавили в сообщении.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили "зерновое соглашение". Фидан заявил , что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.

4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина передала Турции предложение о продолжении работы "зернового коридора" без участия России, но окончательного ответа пока не получила.