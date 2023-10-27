Эрдоган призвал турок выходить на митинг солидарности с Палестиной

Об этом Эрдоган написал в твиттере.

"Я приглашаю каждого члена нашей нации на #BüyükFilistinMitingi завтра, который мы проведем в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где мы еще раз продемонстрируем всему миру нашу солидарность с нашими палестинскими братьями", – написал Эрдоган.