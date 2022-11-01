Эрдоган призвал Путина продолжать зерновое соглашение и пообещал делать шаги к переговорам между Украиной и РФ, если стороны разрешат "зерновой кризис"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил о необходимости продления зернового соглашения
Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган заявил, что Турция продолжает выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума по поставкам зерна.
"Эрдоган во время разговора заявил, что Турция продолжает принимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем, связанных с выполнением зернового соглашения", – говорится в сообщении.
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Пресс-служба РФ сообщает, что Путин во время разговора проинформировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие этого соглашения.
В частности, он отметил, что "киевский режим, при поддержке западных кураторов, использовал созданный для транспортировки украинского зерна морской гуманитарный коридор, с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование данного маршрута".
Также Путин добавил, что прежде чем рассматривать вопросы возобновления работы в рамках зерновой сделки, нужно провести детальное расследование, а также "получить от Киева гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей".
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