Эрдоган призвал Израиль "немедленно выйти из состояния безумия"
Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Израиль "немедленно выйти из состояния безумия" и прекратить свои атаки по Газе
Об этом он написал на своей странице в Х (бывший Twitter).
По словам Эрдогана, израильские бомбардировки Газы направлены против женщин, детей и невинных гражданских людей, усугубляя гуманитарный кризис.
"Израиль должен немедленно выйти из состояния безумия и прекратить свои атаки", - сказал президент Турции.
Он также напомнил, что приглашает всех братьев на Большой палестинский митинг в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Там они планируют призвать Израиль прекратить военные действия и объявить, что мы поддерживаем палестинский народ против израильского угнетения.
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