Эрдоган призвал Израиль "немедленно выйти из состояния безумия"

Об этом он написал на своей странице в Х (бывший Twitter).

По словам Эрдогана, израильские бомбардировки Газы направлены против женщин, детей и невинных гражданских людей, усугубляя гуманитарный кризис.

"Израиль должен немедленно выйти из состояния безумия и прекратить свои атаки", - сказал президент Турции.

Он также напомнил, что приглашает всех братьев на Большой палестинский митинг в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Там они планируют призвать Израиль прекратить военные действия и объявить, что мы поддерживаем палестинский народ против израильского угнетения.