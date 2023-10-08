Эрдоган призвал Израиль и Палестину быть сдержанными в своих дальнейших действиях

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на съезде правящей партии в Анкаре в субботу, сообщает собственный корреспондент Укринформа .

"Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром (ред. 7 октября) и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности", - подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что Турция стремится решать проблемы со всеми странами региона путем дипломатии и диалога.

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“Остановка кровопролития в регионе является нашей приоритетной повесткой дня. Путь к достижению этого – через защиту справедливости и международного права", - сказал Эрдоган.

События в Израиле: что известно об украинцах

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАГАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране внедрен режим военного положения.

Спикер МИД отмечал, что украинцев среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле нет. Также Николенко заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал , что посольство получает обращение от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. Консулы работают, однако технической возможности эвакуировать украинцев, к сожалению, сейчас нет.

Вечером субботы президент Украины Владимир Зеленский сообщал , что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины.

Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

Тогда же стало известно , что оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, пропавшего накануне на юге Израиля. Дипломаты работали над подтверждением возможной смерти еще одной украинки. В то же время, в секторе Газа сейчас находится до 200 граждан Украины.

Позже стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданок Украины. Дипломаты принимают меры по репатриации их тел