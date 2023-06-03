Эрдоган принял присягу на новый срок

Об этом сообщило агентство Reuters.

"Я, как президент, клянусь своей честью и честностью перед великой турецкой нацией и историей защищать существование и независимость государства... соблюдать конституцию, верховенство права, демократию, принципы и реформы Ататюрка, а также принципы светской республики", - сказал Эрдоган на церемонии в парламенте в Анкаре.

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Справка

Реджеп Тайип Эрдоган, который дольше всех пребывает на посту лидера Турции, получил 52,2% поддержки во втором туре голосования 28 мая. Его победа на выборах перевернула прогнозы большинства социологических опросов и произошла несмотря на кризис стоимости жизни, которая, как считалось, ухудшила его перспективы.