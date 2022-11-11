Эрдоган: Прилагаем все усилия для того, чтобы война в Украине завершилась мирным договором
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что делает все возможное, чтобы война в Украине завершилась мирным договором
Об этом он сказал во время IX саммита Организации тюркских государств в Самарканде, передает Общественное .
"Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы продолжающиеся уже девять месяцев боевые действия в Украине завершились действительно мирным договором", — заявил Эрдоган.
Он также добавил, что предпринимаются необходимые шаги , чтобы предотвратить продовольственный кризис в мире.
- В Кремле на фоне отхода войск РФ от Херсона отметили , что хотят мирных переговоров с Украиной.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что готов к переговорам с Россией при условии, что она признает себя оккупантом.
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