Об этом он сказал во время IX саммита Организации тюркских государств в Самарканде, передает Общественное .

"Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы продолжающиеся уже девять месяцев боевые действия в Украине завершились действительно мирным договором", — заявил Эрдоган.

Он также добавил, что предпринимаются необходимые шаги , чтобы предотвратить продовольственный кризис в мире.

В Кремле на фоне отхода войск РФ от Херсона отметили , что хотят мирных переговоров с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что готов к переговорам с Россией при условии, что она признает себя оккупантом.

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