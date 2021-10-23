Эрдоган приказал выслать из Турции послов США, Германии и Франции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал объявить послов сразу десяти стран персонами нон грата
Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о дипломатах из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Соответствующее поручение дано в ответ на призывы освободить турецкого активиста империи Кавалу.
"Я приказал нашему министру иностранных дел как можно скорее объявить этих 10 послов персонами нон грата", - сказал Эрдоган.
Осман Кавала поддерживал проекты этнических и религиозных меньшинств. Среди прочего он занимался вопросом примирения Турции и Армении. Прокуратура обвиняет его в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. Кавала находится под арестом.
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