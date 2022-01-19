Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий", а также в ближайшее время посетит Украину

Об этом сообщил представитель президента Ибрагим Калин, передает РИА-Новости.



По его словам, президент Турции пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы "разобраться в проблемах" между Россией и Украиной.



"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", - сказал Калин.



Также Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие недели совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня с президентом Владимиром Зеленским.



"Президент Турции посетит Украину с визитом в ближайшие недели", – заявил он.



Как отметил представитель Эрдогана, турецкий президент будет параллельно поддерживать контакт и с российской стороной.



"В то же время мы будем в тесном контакте с россиянами, чтобы избежать любых военных действий с серьезными и необратимыми последствиями", - подчеркнул Ибрагим Калин.

Напомним, в декабре 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей готовности стать посредником в урегулировании российско-украинской войны в "любом формате".

Президент Турции считает , что новое вторжение России в Украину нереалистично.