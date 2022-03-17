Эрдоган пригласил Путина на переговоры с Зеленским в Турцию

Об этом сообщает госагентство Anadolu .

Эрдоган предложил Путину провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле или Анкаре.

Эрдоган выразил убеждение, что в случае успешного прекращения огня с обеих сторон возможно достижение компромисса.



По его мнению, нужна встреча президентов. Он отметил, что важно придерживаться объявленных гуманитарных коридоров.