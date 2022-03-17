Эрдоган пригласил Путина на переговоры с Зеленским в Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным
Об этом сообщает госагентство Anadolu .
Эрдоган предложил Путину провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле или Анкаре.
Эрдоган выразил убеждение, что в случае успешного прекращения огня с обеих сторон возможно достижение компромисса.
По его мнению, нужна встреча президентов. Он отметил, что важно придерживаться объявленных гуманитарных коридоров.
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