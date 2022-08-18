Эрдоган прибыл на встречу с Зеленским и Гутеррешем во Львов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал во Львов на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем
Об этом сообщает Международное информационное агентство Anadolu.
Глава турецкого государства прилетел в польский город Жешув, а оттуда наземным транспортом отправился во Львов.
Сначала Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры в формате "с глазу на глаз" с Владимиром Зеленским.
Известно, что во время переговоров во Львове Эрдоган и Зеленский планируют обсудить все аспекты турецко-украинских отношений, в частности будут говорить об укреплении механизма экспорта зерна из Украины и дипломатическом завершении войны.
Телеканал NTV сообщил , что Эрдоган во время встречи может предложить украинскому главе государства Владимиру Зеленскому временное прекращение огня на фронте и возобновление переговоров с Россией. В результате прекращения огня армия РФ сможет подготовиться к новому наступлению: накопить дополнительные ресурсы и восстановить потери.
По данным СМИ, Эрдоган также предложит Зеленскому организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Анкаре.
- 16 августа стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш на этой неделе прибудет во Львов и Одессу, встретится с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом . По словам спикера, во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения войны с Россией.
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