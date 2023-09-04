В Сочи начались переговоры Эрдогана и Путина

Об этом информирует ТАСС .

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры. Встреча проходит в зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".

По данным ведомства, российский диктатор предложил Эрдогану приезжать на отдых в Сочи.

Ранее в Anadolu писали, что в международном аэропорту Сочи главу турецкого государства встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие.

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Как пишет ведомство, Эрдогана сопровождают супруга Эмине, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Касир, хозяйств Юмакли, министр торговли Омер Болат, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калин, Халук Гергюн, руководитель Директората оборонной промышленности, и Фахреттин Алтун, руководитель Директората коммуникаций Администрации Президента.

Турецкий лидер во время однодневного визита планирует обсудить "зерновое соглашение" и войну РФ против Украины. Сообщается, что состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.

Что известно о встречах Эрдогана и Путина

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.

9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире телеканала "Эспрессо" высказался, что результатом встречи Эрдогана и Путина может стать возвращение РФ к "зерновому соглашению".

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерно без Украины.

20 августа стало известно, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь расторжение "зернового соглашения" может привести к глобальным последствиям, сейчас цена на зерно в мире уже поднялась на 15%.

29 августа в партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи.

31 августа в Москве, накануне встречи Эрдогана и Путина, встретились главы МИД Турции и РФ, обсудив "зерновое соглашение" и мир в Украине.

3 сентября стало известно, что одной из тем обсуждения Эрдогана и Путина станет обмен пленными.