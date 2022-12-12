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Эрдоган предупредил, что новые турецкие ракеты способны ударить по Афинам

12 декабря, 2022 понедельник
11:28
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новые баллистические ракеты Tayfun могут достичь столицы Греции

Об этом сообщает Politico.

"Мы начали создавать наши собственные ракеты. Конечно, это пугает греков. Когда вы говорите Tayfun греки пугаются и говорят: "Они способны ударить по Афинам". Ну, конечно, так и будет", – сказал Эрдоган.

Он предостерег Грецию от наращивания вооружений и заверил, что Анкара за этим спокойно не будет наблюдать.

"Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-нибудь, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем. Она должна что-то сделать", - подчеркнул Эрдоган.

Tayfun – баллистическая ракета малой дальности, разработанная Турцией. Она была испытана в октябре 2022 года над Черным морем и поразила цель на расстоянии около 560 км, что вдвое превышает дальность ракет, находившихся ранее в арсенале Турции.

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Турция
Реджеп Эрдоган
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