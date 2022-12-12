Об этом сообщает Politico.

"Мы начали создавать наши собственные ракеты. Конечно, это пугает греков. Когда вы говорите Tayfun греки пугаются и говорят: "Они способны ударить по Афинам". Ну, конечно, так и будет", – сказал Эрдоган.

Он предостерег Грецию от наращивания вооружений и заверил, что Анкара за этим спокойно не будет наблюдать.

"Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-нибудь, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем. Она должна что-то сделать", - подчеркнул Эрдоган.

Tayfun – баллистическая ракета малой дальности, разработанная Турцией. Она была испытана в октябре 2022 года над Черным морем и поразила цель на расстоянии около 560 км, что вдвое превышает дальность ракет, находившихся ранее в арсенале Турции.

25 сентября Турция обвинила Грецию в переброске бронетехники на острова Эгейского моря с невоенным статусом.

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