Эрдоган представил новый танк "Алтай"
23 апреля 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал новый турецкий танк Altay
Об этом сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu.
Как отметил Эрдоган, новый танк Altay имеет совсем другие и лучшие возможности, чем прототип, впервые представленный 10 лет назад.
"Только что наша армия завершит испытания, мы начнем массовое производство наших танков", - заявил глава турецкого государства.
Справка
По оценке историков, именно входящий в состав РФ горный массив Алтай является прародиной турецкого народа и всех тюрков.
- Напомним, 14 мая в Турции пройдут выборы президента.
- Эрдоган снова выставил свою кандидатуру.
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