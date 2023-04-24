Эрдоган представил новый танк "Алтай"

Об этом сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu.

Как отметил Эрдоган, новый танк Altay имеет совсем другие и лучшие возможности, чем прототип, впервые представленный 10 лет назад.

"Только что наша армия завершит испытания, мы начнем массовое производство наших танков", - заявил глава турецкого государства.

Справка

По оценке историков, именно входящий в состав РФ горный массив Алтай является прародиной турецкого народа и всех тюрков.