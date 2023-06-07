Об этом он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, передает канцелярия Эрдогана.

По мнению турецкого лидера, может быть создана комиссия с участием экспертов Украины, Турции, ООН, международного сообщества и России для "подробного расследования взрыва на Каховской дамбе".

Эрдоган отметил, что Турция "готова сделать все возможное для расследования" и переговоров.

"По мере продолжения конфликтов не удастся предотвратить человеческие потери, которые происходят ежедневно, и поэтому должна преобладать идея возвращения к переговорам. Будем решительно продолжать свои усилия по установлению справедливого мира", — говорится в сообщении канцелярии турецкого президента.

После разговора с Зеленским Эрдоган решил позвонить президенту РФ Владимиру Путину, передает его канцелярия.

"Президент Эрдоган заявил, что важно, чтобы всестороннее расследование взрыва на Каховской дамбе было проведено таким образом, чтобы не оставить места для подозрений", - говорится в сообщении.

Путину Эрдоган также сказал о возможности создания совместной комиссии с участием экспертов из РФ, Украины и Турции.

Также политики говорили о необходимости устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений.