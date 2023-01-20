Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с Путиным, - СМИ
Президенты Украины и Турции обсудили войну в Украине. В ходе телефонного разговора Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Зеленскому посредничество в переговорах с Путиным
Об этом сообщает Hurriyet.
Отмечается, что во время телефонного разговора с Зеленским Эрдоган заявил, что готов внести "мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной", в частности, быть посредником в этом процессе.
Кроме того, президент Турции также выразил соболезнования по поводу трагической катастрофы вертолета в Броварах 18 января.
- 10 января Турция заявила, что поддерживает "формулу мира" президента Владимира Зеленского и надеется, что война между Украиной и Россией будет завершена за столом переговоров.
- 19 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возобновление переговоров между Украиной и Россией стало сложнее, появилось много разных сфер для обсуждения.
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