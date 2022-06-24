Эрдоган предложил ввести в Турции смертную казнь за поджог лесов

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина .

Он поддержал инициативу введения смертной казни за поджог леса.

"Если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна быть казнь. Этот вопрос следует обсудить", - сказал Эрдоган.

Это он сказал во время брифинга в Мармарисе, где спасатели третьи сутки тушат масштабный пожар на площади в 3 тыс. га.

Турция отменила смертную казнь в 2004 году.